الرويبخ لـ«الرياضية»: تمجيد الوطن هو الشعر .. وعودة الأمسيات مفرحة

كشف الشاعر محمد الرويبخ عن أن الحراك الأدبي داخل السعودية يحث الشعراء على الكتابة.

وقال لـ«الرياضية»: «نعيش حراكًا أدبيًا كبيرًا داخل السعودية أسهم في كتابة الشعر ودعم الشعراء ونحن في بيئة شعر حقيقي أسهمت في أن يكون الشعر سعوديًا».

ووصف الرويبخ تمجيد الوطن بالشعر الحقيقي، مؤكدًا أن عودة الأمسيات إلى الواجهة من جديد مفرحة.

وأضاف: «نشكر وزارة الثقافة على دعمها الكبير للشعر والشعراء وسعيدون بعودة الأمسيات من جديد عبر مهرجان الفنون التقليدية، والكل شاهد الحضور الجماهيري الكبير للأمسيات التي قدمت شعراء مميزين».

وأوضح الشاعر السعودي أن الساحة تعيش عصرها الذهبي، مشيرًا إلى أن التنظيمات الجديدة أسهمت في هذا التميز .

وتابع حديثه: «الشعراء يكتبون مواد فكرية وتصديرها للجمهور عبر البرامج المنظمة من وزارة الثقافة و«السوشال ميديا» أسهم في انتشارها وإيصالها بالشكل الصحيح».