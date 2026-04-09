مع البافاري.. كومباني يطارد أرقام الكبار

لم يكن الفوز التاريخي لفريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، على ملعب ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، مجرد انتصار ثمين، بل كان أيضًا تجسيدًا لمسيرة نجاح استثنائية للمدرب البلجيكي فينسنت كومباني، الذي خاض مباراته رقم 100 على رأس القيادة الفنية للبافاري.

ولخص هذا الفوز بوضوح الفلسفة التي بناها البلجيكي في «أليانز أرينا» منذ توليه المهمة في الأول من يوليو 2024، قادمًا من تجربة محبطة مع بيرنلي الذي غادر الدوري الإنجليزي الممتاز.

سادت حالة من التشكيك والدهشة في الأوساط الرياضية بعد إعلان البايرن تعاقده مع كومباني، لكنه نجح بامتياز في إثبات خطأ منتقديه، فخلال 100 مباراة، حقق 76 انتصارًا، و13 تعادلًا، مقابل 11 هزيمة، بمعدل نقاط بلغ 2.41 في المباراة الواحدة، وسجل الفريق 302 هدف واستقبل 100.

وبعد تتويجه بلقب الدوري في موسمه الأول، رفع كومباني سقف الطموحات الموسم الجاري، حيث حقق الفريق العلامة الكاملة في أول 16 مباراة بجميع المسابقات، قبل أن يتعادل مع يونيون برلين لحساب الجولة العاشرة.

والآن يتصدر البايرن جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند مع تبقي ست جولات فقط، ما يجعله قريبًا جدًا من الحفاظ على لقبه والذي سيصبح الـ 32.

كما حقق البافاري «ريمونتادا» مذهلة أمام فرايبورج السبت الماضي حينما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير بثلاثية في اللحظات الأخيرة، وسجل الواعد لينارت كارل هدف الانتصار في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ليكون الهدف رقم 100 لبايرن في الدوري هذا الموسم.

وهذا الإنجاز تحقق في 28 مباراة فقط، ما يضع الفريق على طريق مفتوح لتحطيم الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم فريق جيرد مولر في موسم 1971ـ1972 برصيد 101 هدف.

ويتربع الفريق حاليًا على عرش أكثر الفرق تسجيلًا في أوروبا بجميع المسابقات برصيد 148، متفوقًا بفارق 21 عن برشلونة.

وبمعدل 2.41 نقطة في المباراة، يتساوى كومباني مع الرقم التاريخي للمدرب الإسباني السابق للفريق بيب جوارديولا، لكنه لا يزال يطارد أرقام يوب هاينكس الذي بلغ متوسطه 2.49، وهانزي فليك، مدرب برشلونة الحالي، الذي يملك المعدل الأعلى 2.53.

ومع ذلك، فإن تحقيق كومباني لـ 76 انتصارًا في أول 100 مباراة يضعه في المركز الثاني خلف جوارديولا الذي سجل 79.

وبات من الواضح أن كومباني لم يبن فريقًا قويًا فحسب، بل صنع منظومة ممتعة للمشاهدة، وهو الآن على أعتاب كتابة فصل جديد من التاريخ في تاريخ النادي الغني بالبطولات، مع منافسته القوية على الثلاثية الموسم الجاري.