هيئة السياحة وإكسبو 2030 يوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية

وقّعت الهيئة السعودية للسياحة وإكسبو 2030 الرياض مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في الترويج السياحي للسعودية وجذب الزوّار إلى معرض إكسبو 2030 الرياض.

وجرى توقيع الاتفاقية بين فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، والمهندس طلال المري، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض، الجهة الرسمية المسؤولة عن تخطيط وتطوير وتنفيذ معرض إكسبو 2030 الرياض.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطوير مختلف الأنشطة والمنتجات السياحية لجذب الزوار إلى معرض إكسبو 2030 الرياض، والترويج للسعودية في الأسواق الدولية المستهدفة، إلى جانب تنسيق الخطط التسويقية والإعلامية لتسليط الضوء على السعودية كوجهة عالمية.

كما يهدف التعاون إلى إثراء تجربة الزائر عبر تخطيط الفعاليات النوعية وتبادل البيانات والمعلومات، بما يضمن إسهام المعرض في دفع النمو الاستراتيجي لقطاع السياحة في السعودية.

وبهذه المناسبة صرّح فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة: «تجسّد مذكرة التفاهم مع إكسبو 2030 الرياض التزامنا المشترك في الترحيب بالعالم لاكتشاف أصالة السعودية وتنوّع وجهاتها وحفاوة شعبها، ومن خلال هذا التعاون، نوحد معًا الرؤى وندفع سويًا بالجهود لضمان أن يكون إكسبو 2030 الرياض محطة رئيسة في مسيرة تطوير القطاع السياحي، ومنطلقًا لتحقيق مستهدفاته المتناغمة مع رؤية السعودية 2030».

كما أوضح المهندس طلال المري، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض: «تمثل مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة خطوة استراتيجية تعكس نهجنا التكاملي في توحيد الجهود وتعظيم الأثر المشترك لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو الدولي. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الهيئة، والاستفادة من خبراتها الرائدة في استقطاب الزوار، للارتقاء بتجربة الزائر وتعزيز جاذبية إكسبو 2030 الرياض بما يرسخ مكانة السعودية كوجهة عالمية».