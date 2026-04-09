«PFL MENA 9».. موعد جديد

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، الخميس، تأجيل بطولة«PFL MENA 9» التي كان من المقرر تنظيمها في مدينة الخبر 8 مايو المقبل، وذلك ضمن الترتيبات الجارية للموسم الجديد من بطولات PFL MENA لعام 2026.

ويأتي هذا التأجيل في وقت تواصل فيه الرابطة العمل على استكمال خططها الخاصة بالموسم الجديد، تمهيدًا للإعلان عن الصيغة المحدثة خلال الفترة المقبلة، بما يشمل الموعد والموقع الجديدين.

وأكدت الرابطة في بيان لها أن النزالات التي سبق الإعلان عنها لن تُلغى، بل ستُجرى في الحدث الافتتاحي لموسم 2026، مع إعلان الموعد والموقع قريبًا، في خطوة تعكس حرصها على المضي قدمًا في تنظيم الموسم الجديد والحفاظ على حضور الأبطال والمواجهات المنتظرة ضمن روزنامة البطولة.

وأوضحت أن الجماهير التي قامت بحجز تذاكرها ستحصل على استرداد كامل لقيمة التذاكر، على أن تتم هذه الإجراءات خلال الثلاثين يومًا المقبلة، بما يضمن إعادة المبالغ إلى جميع المشترين وفق الآلية المعتمدة.

وجددت رابطة المقاتلين المحترفين التزامها بمواصلة دعم نمو رياضة الفنون القتالية المختلطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن خططها للموسم الجديد تأتي في إطار رؤية أوسع لتعزيز حضور البطولة في المنطقة، وتوسيع نطاق انتشارها، وترسيخ مكانتها على الساحة الرياضية الإقليمية.

كما أكدت الرابطة عزمها على العودة إلى مدينة الخبر في وقت لاحق، ضمن فعاليات أجندتها لعام 2026، بما يعكس أهمية المدينة في خارطة البطولة، ومكانتها كإحدى المحطات الرئيسة المستهدفة ضمن خطط التوسع الإقليمي.