موظف صحي ومعلّمان.. سفراء التحكيم السعودي في المونديال

توَّج خالد الطريس مسيرة نحو 15 عامًا من تحكيم مباريات كرة القدم، المحلية والقارية والعالمية، بالدخول رسميًا إلى قائمة حكام كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي «فيفا»، الخميس، القائمة التي ضمت اسمين سعوديين آخرين هما محمد العبكري، الحكم المساعد، وعبد الله الشهري، حكم الفيديو.

يرتبط الطريس والعبكري والشهري بعقودٍ مع الاتحاد السعودي للعبة. يعمل الأول في وزارة الصحة، والثاني والثالث مُعلِّمان. لكنهم في حالة تفرغ تام من هذه الوظائف منذ عدّة أعوام بموجب عقودهم مع اتحاد الكرة.

يحمل الثلاثة الشارة الدولية، وينتمون إلى فئة حكام النخبة الآسيوية. وأقدمهم في ساحة قضاة الملاعب هو العبكري، البالغ من العمر 44 عامًا، الذي بدأ ممارسة التحكيم الكروي عام 2007 واعتُمِد دوليًا في 2014. يليه الطريس «39 عامًا»، الحكم منذ موسم 10ـ 2011 والدولي منذ 2016. وأصغرهم عمرًا الشهري «33 عامًا»، الذي دخل إلى عالم التحكيم في 2012 ونال الشارة الدولية قبل عامين.

وخلال العام الماضي، شارك الطريس والعبكري في كأس العالم تحت 20 عامًا، التي احتضنتها تشيلي، وحضر الشهري بين حكام كأس العرب ـ «فيفا» في قطر وكان أحد أعضاء الطاقم الذي أدار المباراة النهائية بين منتخبي المغرب، المُتوّج باللقب، والأردن.

وشارك الطريس في كأس العالم تحت 17 عامًا «إندونيسيا 2023» بوصفه حكمًا لتقنية الفيديو. وفي مطلع العام التالي، قاد مبارياتٍ ضمن كأس آسيا «قطر 2023».

بدوره، حضر العبكري بين حكام كأس القارات «روسيا 2017» ومنافسات اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية «ريو 2016».

واستعانت اتحادات عربية، بينها العراق وتونس، بالطريس لقيادة مبارياتٍ في الأعوام القليلة الماضية، وضبطت صافرته مباراة نهائي كأس أوزبكستان 2024.

ولحساب الموسم الجاري، قاد الطريس مباراتين بين فريقي النصر والاتحاد، الأولى في هونج كونج ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والأخرى ضمن ثُمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. كما أدار خمسًا من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.