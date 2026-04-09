أرينا تغيب عن أولى الدورات الترابية

تغيب البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنَّفة الأولى عالميًّا، عن دورة شتوتجارت الألمانية، أولى الدورات الترابية للتنس، المقرَّر أن تنطلق الأسبوع المقبل، جرَّاء تعرُّضها لإصابةٍ بعد إحرازها لقب دورة ميامي «ألف نقطة»، حسبما أعلنته، الخميس.

وكتبت أرينا «27 عامًا» عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «لسوء الحظ، تعرَّضت للإصابة بعد ميامي، وعلى الرغم من أنني حاولت كل شيءٍ للتعافي في الوقت المناسب إلا أنني لست مستعدَّةً للمنافسة».

وأضافت: «أنا آسفةٌ لغيابي عن هذه الدورة. أتمنى للجميع أسبوعًا رائعًا في شتوتجارت، وآمل أن أراكم قريبًا جدًّا».

وفازت البيلاروسية، قبل عشرة أيامٍ بلقب دورة ميامي بتغلُّبها في المباراة النهائية على الأمريكية كوكو جوف، لتحرز ثنائية «صن شاين»، إذ سبق لها الفوزُ قبل أسبوعين بدورة إنديان ويلز «ألف نقطة».

ولم يبتسم الحظ لأرينا في دورة شتوتجارت «500 نقطة» فقد خسرت في النهائي أربع مراتٍ: عام 2021 أمام الأسترالية آشلي بارتي، و2022 و2023 أمام البولندية إيجا شفيونتيك، وفي العام الماضي أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو.