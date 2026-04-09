رمضان يحسمها: عودتي الدرامية مؤجّلة

حسم الفنان المصري محمد رمضان الجدل المثار أخيرًا حول مشاركته في عملٍ درامي جديد.

وأوضح لـ «الرياضية» محمد رمضان في تصريحٍ خاصٍّ، أن قرار عودته إلى الدراما التلفزيونية مؤجَّلٌ حتى إشعارٍ آخرَ، مبينًا أن تركيزه ينصبُّ بشكلٍ كاملٍ في الفترة الجارية على مشروعاته السينمائية والغنائية، نافيًا صحة الأنباء التي تردَّدت بشأن موافقته على بطولة مسلسلٍ درامي جديدٍ مقابل أجرٍ مادي، يُقدَّر بأربعة ملايين دولار.

وأشار رمضان إلى أن أولوياته في المرحلة الراهنة تتجاوز الاعتبارات المادية، مشدِّدًا على أن اهتمامه الأساس ينصبُّ على جودة العمل الفني، والقيمة التي يقدِّمها لجمهوره.

وكشف الفنان المصري عن بدء التحضيرات الفعلية لمشروع فيلمٍ سينمائي جديدٍ، فضَّل عدم الإفصاح عن تفاصيله في الوقت الجاري.

وأعلن رمضان أخيرًا عن فيلمه الجديد «أسد»، الذي ينطلق عرضه في دور السينما المصرية 14 مايو المقبل، وفي السعودية وكافة الدول العربية 21 من الشهر ذاته.