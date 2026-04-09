عائلة أمريكية تساند حارس ضمك

عاود الأمريكي مارك روماس الحضور إلى ملعب «المحالة» لمساندة فريق ضمك الأول لكرة القدم، وبصفةٍ خاصَّةٍ البرازيلي كيوين سيلفا، حارس المرمى، في مواجهة القادسية، الخميس، لحساب الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وأكد لـ «الرياضية» روماس اعتياده على حضور مباريات ضمك الموسم الجاري، سواء على ملعب النادي، أو في «المحالة» لمساندة الفريق، لا سيما كيوين الذي يرتبط معه بعلاقة صداقةٍ.

ويعمل الأمريكي في مدينة خميس مشيط، معقل ضمك، ويعيش فيها برفقة عائلته مثل كيوين، الذي انضمَّ إلى الفريق الجنوبي، الصيف الماضي، قادمًا من موريرينسي البرتغالي.

وكشف روماس عن استقراره لمدة خمسة أعوامٍ في مدينة الخبر عند قدومه إلى السعودية قبل انتقاله إلى خميس مشيط لدواعي العمل.

وأثناء المقابلة، حرص على التحدث بالعربية، مشيرًا إلى اكتسابه اللغة من مخالطة أصدقائه وزملائه في محيط العمل وخارجه.

وجاء روماس إلى الملعب، وبرفقته أبناؤه الأربعة، وهم بنتٌ واحدةٌ، وثلاثة أولادٍ في مراحلَ سنيةٍ مختلفةٍ.