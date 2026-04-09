ضمك والقادسية يجددان سيناريو الدور الأول

استنسخ فريق ضمك الأول لكرة القدم ونظيره القادسية نتيجة مباراتهما في الدور الأول، وتعادلا 1ـ1، مساء الخميس، على ملعب «المحالة» ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وتقدّم الفريق الزائر أولًا عن طريق الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، في الدقيقة 35.

وبعد دقيقتين فقط أدرك أصحاب الضيافة التعادل بواسطة الأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب الوسط، ولم تتغير النتيجة لاحقًا.

وفي 27 ديسمبر الماضي تعادل الفريقان بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الـ 11 على ملعب الأمير محمد بن فهد، معقل القادسية.

وتعادل الفريقان للمرة الثالثة من أصل 6 مواجهات بينهما في دوري المحترفين، بينما حقق ضمك انتصارًا واحدًا، والقادسية انتصارين.

وواصل القادسية عجزه عن الفوز على ضمك في أبها ضمن منافسات البطولة، مكتفيًا بالتعادل للمرة الثانية من أصل 3 مواجهات تخللها الانتصار الوحيد للفريق الجنوبي.

وتعثر «بنو قادس» مجددًا، بعد خسارة 2ـ3 من الاتفاق في الجولة الماضية التي شهدت هزيمة ضمك أيضًا 0ـ3 أمام الأهلي.

ورفع التعادل رصيد القادسية إلى 61 نقطة، ورصيد ضمك إلى 23 نقطة، وظلّا في المركزين الرابع والـ 15.