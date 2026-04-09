رودجرز: لست راضيا.. وأشعر بالحزن

ظهر الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، ممتعضًا في المؤتمر الصحافي، بعد التعادل 1ـ1 أمام ضمك، الخميس، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، بسبب الخروج بنتيجة لا توازي حجم الفرص المتاحة حسب رأيه.

وقال رودجرز في المؤتمر: «لست راضيًا عن النتيجة، فقد صنعنا العديد من الفرص ووصلنا لمناطق خطرة، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة وجودة الحسم».

وأضاف: «كنا في حاجة للضغط بشكل أفضل عند فقدان الكرة، وهذا التقصير أغضبنا، خاصة بعد تسجيل هدفنا».

وتابع: «نشعر بالحزن على الفرص الضائعة، لأن اللاعبين كانوا قادرين على حسم المباراة، والفريق قدم جهدًا وفيرًا، وأظهر رغبة قوية، لكن التوفيق لم يحالفنا في إنهاء الهجمات».

وأردف: «خضنا مباراة الأحد الماضي، وجئنا بعدها إلى هنا مستعدين، وقدمنا كل ما لدينا، لكننا سنغادر ونحن غير راضين عن النتيجة».

وخسر القادسية 2ـ3 من الاتفاق في الجولة الماضية، ولم يستطع التدارك أمام ضمك، وتعثر مجددًا بالتعادل.