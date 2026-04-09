النصر.. مناورة تتفادى الإصابات.. وبوشل ويحيى مع الأساسيين

اقتصر زمن مناورة فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال حصته التدريبية مساء الخميس، على 20 دقيقة فقط، بقرارٍ من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس استهدف، حسبما أبانت مصادر «الرياضية»، تجنيب متصدر ترتيب دوري روشن السعودي مزيدًا من الإصابات العضلية وحالات الإجهاد البدني.

وواصل الفريق، على ملعب مركز «دار النصر» التدريبي، استعداداته لمواجهة الأخدود، السبت، ضمن الجولة الـ 28.

وشارك الجناح الفرنسي كينجسلي كومان في التدريب الجماعي، وتأكَّدت جاهزيته لخوض المباراة المقبلة، التي يغيب عنها المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز.

ولا يزال مارتينيز خارج المجموعة. ووفق المصادر، واصل الإسباني، الخميس، تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وأفادت المصادر ذاتها باعتماد جيسوس، خلال المناورة، على نواف بوشل والبرتغالي جواو فيليش وأيمن يحيى في الفريق الأساسي، على حساب سلطان الغنام وعبد الله الحمدان وسعد الناصر، بالترتيب.

وأمام الأخدود، يستعيد النصر جهود فيليش ويحيى، اللذين حرمهما تراكم البطاقات الصفراء، من خوض مباراة النجمة، الجمعة ضمن الجولة الـ 27. وغيّبت إصابتان عضليتان مارتينيز وكومان عن اللقاء ذاته، الذي كسِبه زملاؤهما 5-2.

وتتصدّر كتيبة جيسوس ترتيب «روشن»، برصيد 70 نقطة، من 23 فوزًا وتعادل مقابل 3 خسائر.