كاريلي: أجبرونا على التراجع.. والتعادل أسعدني

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، سعادته بالتعادل مع القادسية، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أهمية «النقطة» في هذه المرحلة من البطولة.

وخلال مؤتمر صحافي تلا المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 قال كاريلي: «سعيد جدًا بهذه النقطة أمام فريق قوي ومنظم مثل القادسية، خاصة في هذه المرحلة من البطولة».

وأضاف: «دخلنا المباراة بتركيز منخفض وفقدنا الاستحواذ، لكن في الشوط الثاني تحسن أداؤنا وسيطرنا بشكل أفضل».

وتابع: «النقطة إيجابية بالنسبة لنا، في ظل ظروف المباراة وقوة المنافس».

وأرجع تأخيره مشاركة المدافع الجزائري عبد القادر بدران حتى بداية الشوط الثاني إلى «عودته للتو من الإصابة»، ورغبته في «تفادي المخاطرة به».

وبرر تراجع فريقه إلى الخلف في المباراة قائلًا: «دائمًا ما ندخل أي مباراة بهدف تحقيق النقاط الثلاث، لكن يجب احترام الخصم، والقادسية أجبرنا على التراجع في فترات بسبب قوته الهجومية».

وجاء التعادل بعد الخسارة في الجولة الماضية 0ـ3 أمام الأهلي ورفع رصيد ضمك إلى 23 نقطة، متقدمًا على الرياض، شاغل أقرب مراكز الهبوط، بفارق 3 نقاط، مع مباراة ناقصة للفريق العاصمي.