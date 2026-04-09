17 إبريل.. طائرة خاصة تنقل الشباب إلى الدوحة

استأنف فريق الشباب الأول لكرة القدم تدريباته مساء الخميس بعد إجازة لـ 3 أيام، فيما تحدَّد موعد رحلته إلى الدوحة، العاصمة القطرية، مستضيفة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال الخليج.

وبدأ «الليوث»، على رديف ملعبهم، الاستعداد لمواجهة القادسية، الثلاثاء في الدمام، ضمن الجولة الـ 29. جاء ذلك بعد إجازة أعقبت التعادل 1ـ1 مع الرياض، الأحد، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يطير الشباب الجمعة بعد المقبل، 17 أبريل الجاري، على متن طائرة خاصة إلى الدوحة، قبل نحو 48 ساعة على مواجهة زاخو العراقي، مساء الأحد، ضمن دور الأربعة.

وإذا تأهل ممثّل الكرة السعودية إلى المباراة النهائية، المقرّرة الخميس 23 من الشهر ذاته، سيبقى في قطر حتى موعدها.

وتجمعُ مباراة نصف النهائي الأخرى بين الريان القطري والقادسية الكويتي.

ومحليًا، يحتلّ الشباب، الذي يدرّبه الجزائري نور الدين ذكري، المركز الـ 12 في ترتيب «روشن»، برصيد 30 نقطة.

وبسبب ارتباطات فريق الاتحاد الآسيوية، تأجّلت مباراته مع «الليوث» ضمن الجولة الـ 28، التي كانت مقررةً الجمعة.