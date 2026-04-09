مونت كارلو.. ماتشاك يوقف قياسي سينر

انتهت سلسلة انتصارات الإيطالي يانيك سينر القياسية، التي بلغت 37 مجموعةً متتاليةً في بطولات التنس للأساتذة، الخميس، على الرغم من فوزه 6ـ1 و6ـ7 و6ـ3 على التشيكي توماس ماتشاك في الدور الثالث من بطولة مونت كارلو.

وفي الشهر الماضي، أصبح سينر أول لاعبٍ يحقق ثنائية الشمس المشرقة دون خسارة أي مجموعة بعد فوزه بلقبي إنديان ويلز وميامي المفتوحة، كما ‌فاز بلقب ‌بطولة باريس للأساتذة العام ​الماضي.

وانتهت ‌سلسلة ⁠انتصارات ​المصنف الثاني ⁠عالميًّا عندما خسر المجموعة الثانية أمام ماتشاك، وهي أول خسارةٍ له في مجموعةٍ منذ بطولة شنغهاي، أكتوبر الماضي، حين انسحب بسبب الإصابة أمام الهولندي تالون خريكسبور.

وانتفض سينر على الرغم من هذه الانتكاسة، واستعاد توازنه، ⁠ليحسم الفوز على منافسه القادم من ‌جمهورية التشيك.

وقال اللاعب، البالغ 24 ‌عامًا: «ليست كل الأيام متشابهةً. كنت ​أعاني قليلًا، وكنت متعبًا ‌بعض الشيء. شعرت بالراحة قبل المباراة، لكنني ‌واجهت بعض الصعوبة في إيجاد الطاقة المناسبة في المجموعة الثانية. هذا أمرٌ وارد الحدوث».

وأضاف: «حاولت دفع نفسي إلى الأمام، وهو ما فعلته. حتى ‌عندما لا تشعر بأنك في أفضل حالاتك، تحاول إيجاد طرقٍ للتغلب على ⁠ذلك، ⁠وهذا ما حدث اليوم، وأنا سعيدٌ. الأولوية الرئيسة هي التعافي».

وسيلعب سينر ضد فيلكس أوجيه ألياسيم في دور الثمانية بعد تأهل المصنَّف السادس في البطولة إثر اضطرار كاسبر رود إلى الانسحاب بينما كان منافسه الكندي متقدمًا 7ـ5 و2ـ2.