بعد 26 عاما.. «نايكي» تزيح «أديداس» عن «الأبطال»

دخلت شركة نايكي الأمريكية للمستلزمات الرياضية في منافسةٍ لتجريد أديداس الألمانية من حقوق توريد كرات مسابقات الاتحاد الأوروبي للرجال بعد غياب 25 عامًا عن الساحة، في صفقةٍ تُقدَّر بـ 40 مليون يورو سنويًّا.

وكان آخر عقد توريدٍ أبرمته «أديداس» مع الاتحاد الأوروبي في 2024 وحتى 2027، ويغطي كرات المباريات الرسمية لدوري الأبطال بدءًا من الأدوار الإقصائية، إضافةً إلى بطولاتٍ أخرى للكبار والشباب.

وأعلنت شركة «يو سي 3»، وهي مشروعٌ مشتركٌ بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية، الخميس، أنها دخلت في مفاوضاتٍ حصريةٍ مع «نايكي» لتصبح ‌المورِّد ⁠الرسمي للكرات خلال الفترة من 2027 إلى 2031.

وتُزوِّد شركة «ديكاتلون» الفرنسية حاليًّا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر بالكرات.

وتشير التقارير إلى أن «يويفا» منفتحٌ على خيارين: إما دمجُ البطولات الثلاث مع مورِّدٍ رئيسٍ واحدٍ، أو إبقاؤها منفصلةً، بناءً على العروض التي تُدر أكبر قدرٍ من الإيرادات.

وكانت «نايكي» المورِّد الرسمي لكرات «يويفا» من 1998 وحتى 2001 قبل أن تفوز «أديداس» بحقوق الرعاية حتى نهاية موسم 2027.

وحسبَ صحيفة ⁠«فايننشال ⁠تايمز»، الخميس، نقلًا عن مصدرٍ مطَّلعٍ، قد تزيد قيمة الصفقة، التي تشمل مسابقاتٍ عدة، بنحو المثلين، لتتجاوز 40 مليون يورو سنويًّا. وأشارت إلى أن الصانع الألماني عبَّر عن فخره بتصميم الكرة طوال تلك الأعوام، وأنه سيواصل رعايته أبرز البطولات، منها مسابقات الاتحاد الدولي، في إشارةٍ إلى استسلامه لخسارته دوري الأبطال، ما يعني أن المباراة الأخيرة التي ستُستخدم فيها كرة «أديداس» الشهيرة ذات النجمة، ستكون نهائي 2027 على ملعب «الرياض ميتروبوليتانو» في مدريد.

وبعد خسارتها أخيرًا عقودَ رعاية كرات الدوري الإنجليزي الممتاز، والإيطالي، والإسباني، قد تكون «نايكي» في أمسِّ الحاجة لاستعادة موطئ قدمٍ رئيسٍ في سوق كرة القدم، خاصَّةً أن منافستها «أديداس» تحتكر بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافةً إلى منافسات الأولمبياد الصيفي.