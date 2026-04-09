«كونفرنس ليج».. رايو فاليكانو يلامس نصف النهائي

سحق فريق رايو فاليكانو الإسباني الأول لكرة القدم ضيفه أيك أثينا اليوناني 3ـ0 في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليج»، ليقطع شوطًا كبيرًا من بلوغ المربع الذهبي.

واحتاج فاليكانو إلى دقيقتين فقط بعد صافرة البداية لافتتاح التسجيل عبر المغربي إلياس أخوماش، ثم أضاف أوناي لوبيس الثاني «45+2»، وأحرز إيسي بالاسون الثالث «74» من ركلة جزاءٍ.

وبات فاليكانو على بُعد 90 دقيقةً فقط من الوصول إلى نصف نهائي إحدى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى، إذ سبق له أن خاض ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2000ـ2001، لكنَّه خسر أمام مواطنه ديبورتيفو ألافيس.

ولعب فريق العاصمة مدريد، الذي يُشرِف على تدريبه إينيجو بيريس، المباراة بعد أن قطع خطوةً كبيرةً نحو البقاء في الدوري الإسباني بفوزه على أرضه على إلتشي 1ـ0، الجمعة، ليرفع رصيده إلى 35 نقطةً في المركز الـ 13.

في المقابل، تعرَّض أيك أثينا لخسارته السادسة في 48 مباراةً بجميع المسابقات الموسم الجاري.