بنقاط العلا.. أبها يلامس العودة إلى روشن

اقترب فريق أبها الأول لكرة القدم خطوة جديدة من العودة إلى دوري روشن السعودي، وبات بحاجة إلى 6 نقاط مع تبقي 6 جولات على نهاية دوري يلو لأندية الدرجة الاولى.

وحقق أبها انتصارًا مهمًا 2-1 على مضيفه العلا خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من المسابقة.

ورفع أبها رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب متقدمًا بفارق 6 نقاط عن الدرعية صاحب المركز الثاني، و13 نقطة عن العلا صاحب المركز الثالث.

وحقق أبها انتصاره الثالث تواليًا والـ21، فيما تلقى العلا خسارته الخامسة خلال الموسم الجاري.

وافتتح الهولندي سيلاسو، لاعب أبها، التسجيل لصالح فريقه عند الدقيقة 26، قبل أن يدرك محمد المجحد التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني ضاعف البرازيلي لويز فيليبي النتيجة لأبها بهدف ثانٍ عند الدقيقة 61.

ويحلّ العلا ضيفًا على الوحدة الثلاثاء المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يستضيف أبها نظيره جدة الأربعاء المقبل.