البادل.. دوري «ذيب» ينطلق في ثلاث مناطق

انطلقت منافسات تصفيات دوري «ذيب» للبادل التي ينظمها الاتحاد السعودي للبادل في ثلاث مناطق رئيسة تشمل الوسطى والشرقية والغربية، حتى 11 أبريل الجاري، وذلك تمهيدًا للنهائيات التي تنظم خلال الفترة من 20 إلى 25 من الشهر ذاته في العاصمة الرياض .

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للعبة تأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد في تعزيز التنافسية وتوسيع انتشار رياضة البادل في مختلف مناطق السعودية، حيث أسفرت قرعة التصفيات عن توزيع الفرق المشاركة على عدد من المجموعات في المناطق الثلاث.

ومن المنتظر أن تشهد التصفيات منافسات قوية بين الفرق المشاركة، سعيًا إلى حجز بطاقات التأهل إلى النهائيات والمنافسة على لقب دوري «ذيب» للبادل، في إطار مواصلة الاتحاد تنظيم بطولات تسهم في تطوير اللعبة فنيًا وتنافسيًا.