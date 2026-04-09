برشلونة يشكو حكم مباراة أتلتيكو

تقدّم نادي برشلونة الإسباني بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ضد ما عده خطأ تحكيميًا فادحًا خلال الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 0-2 في ذهاب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وأوضح برشلونة في بيان: «يعتقد النادي أن التحكيم كان مخالفًا للوائح المعمول بها، ما أثر بشكل مباشر على مجريات المباراة ونتيجتها».

وقع الحادث المذكور في الدقيقة 55، خلال ركلة مرمى بدت عادية، حين لمس البديل مارك بوبيل مدافع أتلتيكو مدريد، الكرة داخل منطقة الجزاء بعدما مررها إليه حارس مرماه الأرجنتيني خوان موسو.

لم يُطلق الحكم الروماني إستيفان كوفاتش صافرته معلنًا عن وجود خطأ، ولم يُنبّهه حكم الفيديو المساعد VAR ما أثار غضب لاعبي برشلونة وجهازه الفني.

وعبّر الألماني هانزي فليك مدرب الفريق عن غضبه مما حصل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، قائلًا: «لا أصدق ذلك! ركل حارس المرمى الكرة، وأوقفها اللاعب بيده، ثم استؤنف اللعب. برأيي، يستحق بطاقة حمراء. ربما بطاقة صفراء ثانية، ثم بطاقة حمراء، وركلة جزاء. كان من الممكن أن يغير ذلك مجرى المباراة تمامًا».

وكان أتلتيكو متقدمًا بنتيجة 1-0 في ذلك الوقت، بهدف المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من كرة ثابتة لزيارة شباك برشلونة بعد أن أعاق مدافعه باو كوبارسي أحد لاعبي الفريق العاصمي وطرد على إثرها بالبطاقة الحمراء المباشرة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

وأضاف البيان: «يرى برشلونة أن هذا القرار، بالإضافة إلى خطأ تقنية الفيديو المساعد يُعد خطأ جسيمًا. وعليه، يطلب النادي إجراء تحقيق، والاطلاع على تسجيلات الحكم، وإذا لزم الأمر، اعترافًا رسميًا بالأخطاء المرتكبة واتخاذ الإجراءات المناسبة».

ومن المقرر إجراء مباراة الإياب في 14 أبريل الجاري في مدريد.