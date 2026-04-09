بالمربع الذهبي.. سلة العلا تحقق ثلاثية الموسم

توّج فريق العلا الأول لكرة السلة بلقب بطولة المربع الذهبي، بعدما تغلب على الأهلي في المباراة النهائية بفارق 27 نقطة بالفوز بنتيجة 101-74، على صالة وزارة الرياضة، في جدة.

وبذلك جمع العلا بين 3 بطولات لموسم 2025ـ2026 بعدما توج نهاية مارس الماضي بلقب كأس الاتحاد السعودي بالفوز في النهائي على النصر، وقبلها بطلًا للدوري، في إنجاز تاريخي لفريق السلة بالنادي.

وأنهى فريق العلا الشوط الأول من المباراة النهائية بالتفوق على الفريق الجداوي بفارق 19 هدفًا بعدما حسم الشوط بنتيجة 51-32، قبل أن يعود ويكتسح منافسه في بقية زمن المباراة ويتوج باللقب.

من جهة أخرى سيطر لاعبو العلا على جوائز الاتحاد السعودي للعبة الموسم الجاري، بعدما نال محمد السويلم جائزة أفضل لاعب سعودي، وحاز اللبناني وائل عرقجي زميله في الفريق جائزة أفضل لاعب أجنبي، طبقًا لحساب الاتحاد على منصة «إكس».