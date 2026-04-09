على خطى صلاح.. روبرتسون يودع ليفربول

يُسدل المدافع الإسكتلندي أندي روبرتسون الستار على مسيرته الكروية الممتدة تسعة مواسم مع فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري، وفق ما أعلن ناديه الخميس.

وشارك روبرتسون، البالغ 32 عامًا، في 373 مباراة مع «الريدز» وفاز بلقبين في الدوري «2020 و2025» وآخر بدوري أبطال أوروبا «2019».

ورغم أنه كان عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب الألماني السابق يورجن كلوب، خسر مركزه الموسم الجاري لصالح الشاب المجري ميلوس كيركز «22 عامًا»، وبالتالي فقد فرصة تجديد عقده.

ويعد قائد المنتخب الإسكتلندي ثاني لاعب بارز يغادر ليفربول خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما أعلن المهاجم المصري محمد صلاح رحيله أيضًا بنهاية الموسم.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الخميس: «سأحتفظ دائمًا بذكريات رائعة في هذا النادي، فقد بذلت قصارى جهدي من أجله طوال تسعة أعوام، ولا أشعر بالندم على شيء».

وأضاف: «لقد نضجتُ كرجل وكإنسان. سيظل هذا النادي أغلى ما أملك، وكذلك جماهيره. لقد كانت رحلة شاقة للغاية».

وأردف: «ما زلتُ أركز على إنهاء الموسم الجاري بأفضل صورة ممكنة، لمساعدة زملائي في الفريق، ولإسعاد الجماهير بلحظات رائعة أخرى.. هذا هو هدفي، وآمل في أن نتمكن من تحقيقه، وربما مع اقتراب نهاية الموسم، سترونني أمام الكاميرا أبكي بحرقة».

كان صعود روبرتسون أحد قصص النجاح البارزة في عهد كلوب الذهبي في ملعب «أنفيلد» بعد أن أنضم إليه في 2017 قادمًا من هال سيتي مقابل 11 مليون دولار.

واحتل روبرتسون المركز الثاني بعد زميله السابق ترينت ألكسندر أرنولد، المنتقل إلى ريال مدريد، كأكثر المدافعين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الممتاز.

إلى جانب لقبَي الدوري الممتاز ودوري الأبطال، فاز روبرتسون بكأس إنجلترا، وكأسين للرابطة، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبية.