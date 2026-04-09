بعد تصريحات يايسله وتوني.. لجنة الحكام تبرئ السلطان

استمعت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى التسجيلات الصوتية لمباراة فريقي الأهلي والفيحاء، ولم تعثر فيها على ما يُدين عبد الرحمن السلطان، الحكم الرابع، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وراجعت اللجنة التسجيلات الخاصة بالمباراة، التي جرت الأربعاء، بعد مطالبة شركة النادي الأهلي في بيان «بالاطلاع على التسجيلات الصوتية التي دارت بين الحكم وغرفة تقنية الفيديو المساعد VAR، وكذلك الأحاديث التي جرت مع لاعبي الفريق أثناء المباراة».

وفي تصريحاتهما عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، نسب الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، والإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق، إلى السلطان قوله لهما «ركّزوا على البطولة الآسيوية».

وخلّفت قرارات الحكم محمد السماعيل وطاقمه في المباراة ردود فعل أهلاوية داخل الملعب واكبتها شركة النادي ببيان عقب المباراة أعربت فيه عن استيائها من الأخطاء التحكيمية التي «أثرت بشكل مباشر على سير اللقاء ونتيجته النهائية، ما انعكس على وضع الفريق في المنافسة على اللقب»، متسائلة «حول آلية اختيار الحكام والمعايير المعتمدة».

وعدّت «ما حدث أمرًا غير مقبول، ولا يخدم تطور المسابقة، كما يهدد مبدأ العدالة التنافسية التي يجب أن تكون أساس نجاح أي بطولة».

وجرت المباراة المقدمة من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، معقل الفيحاء.