المرة الأولى.. الرياض يتأخر بهدفين وينتصر

حوَّل فريق الرياض الأول لكرة القدم تأخره 0ـ2 أمام الاتفاق إلى فوزٍ 3ـ2، مساء الخميس في الدمام، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وللمرة الأولى منذ صعوده إلى المسابقة، صيف عام 2023، يقلب الرياض تأخره بهدفين إلى انتصار.

وافتتح الاتفاق التسجيل، على ملعبه «إيجو»، عبر نجمِه الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، في الدقيقة 5، وعزَّز تقدمه بهدفٍ للجناح خالد الغنام في الدقيقة 33.

وبدأ الرياض، الذي يدربه البرازيلي ماوريسيو دولاك، العودة بهدفٍ قلّص الفارق في الدقيقة 38، أحرزه المهاجم البرتغالي لياندرو أنتونيس، الذي أدرك التعادل بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 90+3، أحرز المهاجم السنغالي مامادو سيلا، الذي دخل بديلًا، هدفًا ثالثًا للضيوف، اقتنصوا به النقاط الثلاث، فرفعوا رصيدهم إلى 23 نقطة، وبقَوا في المركز الـ 16. في المقابل، تجمّد رصيد فريق المدرب سعد الشهري عند 42 نقطة، في المركز السابع.

ويخوض الرياض ثالث موسمٍ له بين فرق دوري المحترفين، الذي انطلق عام 2008.

ولم يسبق للفريق، قبل الجولة الجارية، الفوز في مباراةٍ ضمن المسابقة تأخر في بدايتها بهدفين.