بوعامر يرفض سقوط العدالة أمام الباطن

رفض فريق العدالة الأول لكرة القدم، الذي أكمل المباراة أمام الباطن منقوصًا، الخسارة، فارضًا على منافسه التعادل 1ـ1 قبل تسع دقائقَ على نهاية الوقت الأصلي، ضمن الجولة الـ 28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الخميس.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، تقدَّم الضيوف عبر عبد الله ديابي، لينتهي الشوط الأول على هذا الهدف.

وفي الحصة الثانية، تلقَّى أصحاب الأرض ضربةً قويةً بطرد أسامة الخلف بالبطاقة الحمراء بعد أن عاد الحكم إلى تقنية الـ «VAR» عند الدقيقة 56.

وتمكَّن البديل نواف بوعامر من إدراك التعادل للعدالة عند الدقيقة 81، ليرفع الفريق الشرقي رصيده إلى 18 نقطةً في المركز الـ 15. في المقابل زاد الباطن رصيده إلى 15 نقطةً في المركز الـ 17 قبل الأخير.