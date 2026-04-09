الشهري: نعاني من ارتخاء ذهني.. وخسِرنا بأخطائنا

انتقد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ما سمّاه «ارتخاءً ذهنيًا» بعدما انقلب تقدُّم «النواخذة» 2ـ0 على الرياض، الخميس في الدمام، إلى خسارة 2ـ3 ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي أعقب صافرة الختام، صرّح الشهري: «بدأنا بشكل جيد واستطعنا التسجيل، نعاني من ارتخاء ذهني بعدما تقدمنا بهدفين، حصلنا على فرص ولم نسجل، والرياض استحق الانتصار».

وتعهد مدرب الاتفاق بالعمل على معالجة الأخطاء، وشدد: «نحتاج إلى تركيز عالٍ من اللاعبين»، مؤكدًا أن «الشرود الذهني لا يساعدك على افتكاك الكرة بشكل سليم، وسنعمل على إعادة الذهنية إلى اللاعبين، بالقتال وعدم الارتخاء».

ورأى الشهري أن الفريق خسِر بأخطائه، وكان بإمكانه التعامل مع اللقاء بشكلٍ أفضل.

وتجمد رصيد «النواخذة» عند 42 نقطة، وبقِيَ في المركز السابع، فيما رفع الرياض عدد نقاطه إلى 23، وبقِيَ في المركز الـ 15.