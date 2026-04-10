دولاك: لاعبونا محاربون.. ومهمتي التعامل مع التقلبات

وصف البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، لاعبيه بـ «المحاربين»، بعدما حوّلوا تأخرهم 0ـ2 أمام الاتفاق، الخميس في الدمام، إلى فوز بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وامتدح دولاك، خلال مؤتمر صحافي أعقب المباراة، شخصية لاعبيه، وعدّها مميّزة، وقال: «اليوم، ترجمنا ما كنا نقدّمه في التدريبات من عمل شاق، والمباراة كانت رائعة بالنسبة لي».

وحول تقلّبات النتيجة، علّق: «جزء من وظيفتي أن أتعامل مع التقلّبات ومع الأوضاع الصعبة»، مضيفًا: «الفريق يلعب في كل مباراة بشكل أفضل من قبل، وسعيد بهذا الأداء من اللاعبين».

وعدّ البرازيلي لاعبيه «محاربين»، وأثنى على مستوى الظهير الشاب عصام البحري، الذي دخل خلال الشوط الثاني وصنع هدف الفوز، مُشدّدًا: «أمتلك الكثير من اللاعبين الشبّان، وأثق في جميع اللاعبين، والبحري كان لاعبي في فريق درجة الشباب».

وبالانتصار، رفع «مدرسة الوسطى» عدد نقاطه إلى 23، وبقِيَ في المركز الـ 15. في المقابل، تجمّد رصيد «النواخذة»، الذي يدربه سعد الشهري، عند 42، في المركز السابع.