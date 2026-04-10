روماريو: نيمار سبب تراجع البرازيل

رأى المهاجم البرازيلي الدولي السابق روماريو أن تراجع مستوى المنتخب يعود في المقام الأول إلى سياسة الاعتماد على لاعب واحد، وهجرة المواهب الشابة إلى أوروبا مبكرًا.

وقال روماريو «60 عامًا» أحد أساطير كرة القدم البرازيلية والمتوج بلقب كأس العالم 1994، في تصريحات صحافية، نشرت الخميس: «من الناحية الفنية، تراجع مستوى البرازيل بشكل ملحوظ، منذ جيل رونالدو ورونالدينيو وريفالدو، وأصبحت الأمور صعبة».

وأضاف النجم السابق لآيندهوفن الهولندي وبرشلونة الإسباني: «بعد ذلك أصبحنا نعتمد على لاعب واحد فقط نيمار. لقد غادر شبابنا إلى أوروبا مبكرََا جدًا، لينضموا إلى أندية صغيرة حيث يفقدون هويتهم الكروية».

واعترف روماريو بتراجع الحماس لدى الجماهير البرازيلية تجاه المنتخب، لكن رغم ذلك أعرب عن

اعتقاده بأن البرازيل لا تزال قادرة على المنافسة على أعلى المستويات. وقال: «بإمكان البرازيل أن تصبح بطلة، بفضل تاريخها وخبرتها، وإذا استعاد نيمار مستواه المعهود».

وعجز منتخب البرازيل عن التتويج بكأس العالم منذ أن فاز المرة الأخيرة والخامسة في تاريخه في 2002.

وأوقعت قرعة مونديال 2026، المنتخب بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات مع المغرب وإسكتلندا وهايتي.