الخليج يعوّض تأجيل الهلال بتجريبية

يسعى الجهاز الإداري لفريق الخليج الأول لكرة القدم إلى الاتفاق مع نادٍ آخر على تنظيم مباراةٍ تجريبيةٍ بين الطرفين، 18 أبريل الجاري، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ووفق المصادر، يأتي التحرُّك الإداري تلبيةً لطلب المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يريد تأمين مباراةٍ تجريبيةٍ للفريق حتى لا تتأثَّر جاهزيته بعد تأجيل لقائه أمام الهلال في الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، ما سيبقيه دون منافساتٍ رسميةٍ حتى مواجهة الفتح، 24 أبريل الجاري، لحساب الجولة الـ 29.

وكان دونيس منح اللاعبين إجازةً لمدة خمسة أيامٍ استغلالًا لقرار التأجيل، وستستأنف التدريبات، الإثنين المقبل، تحضيرًا لمواجهة الفتح.

ويحتل الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متساويًا مع الحزم الذي يتأخر عنه بفارق الأهداف.