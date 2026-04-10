«ريمونتادا» الرياض تفوق مكاسب القادسية والحزم

كرَّر فريق الرياض الأول لكرة القدم ما فعله فريقا الحزم والقادسية وحدهما، في موسم دوري روشن السعودي، عندما قلب تأخُّره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3ـ2 الخميس على الاتفاق، لحساب الجولة الـ 28. لكن الرياض، الملقب بـ «مدرسة الوسطى»، تميَّز عن الحزم والقادسية بتنفيذه العودة خارج أرضه على العكس منهما.

واستقبل الرياض، على ملعب «إيجو» في الدمام، هدفين في الدقيقتين 5 و33، وقلَّص الفارق بهدفٍ في الدقيقة 38، ثم أدرك التعادل في الدقيقة 54، مٌسجّلًا هدف خطف النقاط الثلاث في الدقيقة 90+3.

وبالسيناريو ذاته، مع اختلاف أوقات الأهداف، فاز الحزم 3ـ2 على ضيفه النجمة، في 12 يناير الماضي، ضمن الجولة الـ 15.

واستقبل الفريق هدفين في الدقيقتين 8 و43، وأحرز خلال الشوط الثاني ثلاثة أهداف في الدقائق 58 و90+6 و90+8، محتفلًا بالانتصار الصعب والمتأخر أمام مشجعيه.

وبالمثل، فعل القادسية في 13 مارس الماضي ضمن الجولة الـ 26، عندما أحرز هدفين في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعد هدفٍ في الدقيقة 63، وانتصر 3ـ2 في الدمام على ضيفه الأهلي، الذي تقدّم بهدفين في الدقيقتين 27 و42.

وللمرة الأولى، يحصد الرياض ثلاث نقاطٍ من مواجهةٍ في دوري روشن السعودي كان متأخرًا فيها بهدفين. وصنع هدفان من المهاجم البرتغالي لياندرو أنتونيس وثالثٌ من المهاجم السنغالي البديل مامادو سيلا عودة الفريق الأحمر والأسود على حساب الاتفاق، الذي سجّل مبكرًا عبر الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، والجناح خالد الغنام.