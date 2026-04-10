دوري المؤتمر.. بالاس وشاختار وماينز يكسون الجولة الأولى

وضع فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم قدمًا في المربع الذهبي لدوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه على فيورنتينا بثلاثية نظيفة الخميس.

سجل لبالاس المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا «24» من من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله المدافع الإنجليزي تيريك ميتشيل الثاني «31». وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أضاف الجناح السنغالي إسماعيلا سار الثالث الذي عزز أمال فريقه في بلوغ المربع الذهبي قبل مباراة الإياب الخميس المقبل في مدينة فلورنسا الإيطالية.

وفي مباراة أخرى لحساب الدور نفسه تغلب شاختار دونيتسك الأوكراني على ألكمار الهولندي بثلاثية نظيفة أيضًا.

وانتظر شاختار حتى الدقيقة 72 ليسجل الهدف الأول عن طريق لاعب الوسط البرازيلي بيدرينيو، وأضاف مواطنه المهاجم أليسون سانتا الهدفين الثاني والثالث «81 و88».

وسيلتقي الفائز في مجموع المباراتين مع كريستال بالاس أو فيورنتينا في المربع الذهبي.

وفي مواجهة أخرى، تغلب ماينز الألماني على ستراسبورج الفرنسي بهدفين دون رد، وسجل لاعب الوسط الياباني كايشو سانو الهدف الأول «11»، وبعد ذلك بثماني دقائق أضاف الظهير الأيمن النمساوي ستيفان بوش الهدف الثاني.

وفي حال حافظ الفريق الألماني على تقدمه في مباراة الإياب، فسيواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة رايو فاييكانو الإسباني وأيك أثينا، والتي انتهت بفوز الأول 3-0 الخميس.

