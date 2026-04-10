إصابة جديدة تنهي موسم قدوس

تعرض الغاني الدولي محمد قدوس، جناح فريق توتنام الإنجليزي، لإصابة قد تغيبه لنهاية الموسم.

ويغيب قدوس عن الملاعب منذ 4 يناير الماضي بسبب إصابة بعضلة الفخذ، وكان من المقرر أن يعود إلى التدريبات خلال فترة التوقف الدولي في مارس الماضي ضد سندرلاند.

رغم ذلك فإن مدرب توتنام الجديد، الإيطالي روبرتو دي زيربي، تلقى ضربة مبكرة، حيث باتت مشاركة قدوس في المباريات السبع الأخيرة من الموسم موضع شك بعد تعرضه لإصابة قد تستدعي جراحة.

وأوضح توتنام في بيان الخميس أن لاعبهم تعرض لإصابة جديدة بعد عودته إلى تدريبات الفريق خلال الأسبوع الماضي، وسيحتاج الآن إلى مزيد من الفحوصات المتخصصة، وربما جراحة.

ولعب قدوس 26 مباراة مع توتنام منذ انتقاله إليه مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في يوليو الماضي من وست هام يونايتد، وشارك أساسيًا في تسع مباريات متتالية قبل تعرضه للإصابة أمام سندرلاند.