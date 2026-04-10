الدوري الأوروبي.. فرايبورج وفيلا ينتصران.. والتعادل يجمع بورتو ونوتنجهام

تقدَّم فريق فرايبورج الألماني الأول لكرة القدم وأستون فيلا الإنجليزي خطوةً كبيرةً نحو نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزهما على سيلتا فيجو الإسباني وبولونيا الإيطالي 3ـ0 و3ـ1 على التوالي، فيما خيَّم التعادل 1ـ1 على بورتو البرتغالي ونوتنجهام فورست الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، الخميس.

وكانت جولة الذهاب في هذا الدور افتُتحت، الأربعاء، بتعادل سبورتينج براجا البرتغالي مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني 1ـ1.

وعلى ملعب «يوروبا بارك»، افتتح الإيطالي فيسنزو جريفو التسجيل مبكرًا لفرايبورج عند الدقيقة 10، فيما أضاف الثنائي الألماني يان نيكلاس بيست، وماتياس جينتر الهدفين الثاني والثالث «32 و78» على الترتيب.

وبعد هذه النتيجة، بات يكفي فرايبورج الخسارة بفارق هدفين في لقاء الإياب، الذي سيُجرى في مدينة فيجو الإسبانية، من أجل الصعود إلى الدور قبل النهائي، في حين يتعيَّن على سيلتا الفوز بفارقٍ يزيد عن ثلاثة أهدافٍ إذا ما أراد مواصلة مغامرته في المسابقة القارية.

وعلى ملعب «ريناتو دالارا»، انتزع أستون فيلا انتصارًا ثمينًا من مضيفه بولونيا 3ـ1.

وتقدَّم فيلا عبر إزري كونسا عند الدقيقة 44، فيما أضاف زميله أولي واتكينز الثاني «51»، لكنَّ جوناثان رو قلَّص الفارق للفريق الإيطالي «90».

وعاد واتكينز لهز الشباك من جديدٍ مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

في حين خيَّم التعادل 1ـ1 على لقاء بورتو وضيفه نوتنجهام فورست على ملعب «دو دراجاو».

وجاء هدفا المباراة في غضون دقيقتين فقط، إذ تقدَّم بورتو عبر ويليام جوميز في الدقيقة 11، وأدرك الفريق الإنجليزي التعادل بنيرانٍ صديقةٍ عن طريق مارتيم فيرنانديز «13».