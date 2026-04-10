التسجيلات تبرئ السلطان

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أن لجنة الحكام الرئيسية لم تجد في التسجيلات الصوتية بعد سماعها ما يدين عبد الرحمن السلطان، الحكم الرابع لمباراة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم ونظيره الأهلي، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وحسبما نشره حساب «الرياضية عاجل» في منصة إكس للتدوينات القصيرة، الخميس، لم تجد اللجنة أي إدانة بعد تصريحات الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، والإنجليزي إيفان توني، المهاجم، بأن السلطان قال: «ركزوا على البطولة الآسيوية».

وأثارت المواجهة ردود فعل واسعة بعد تصريحات أطلقها توني وزميله البرازيلي جالينو، اتهما فيها حكم المواجهة بتصريحات عقب نهاية المواجهة.

وأعربت شركة النادي الأهلي، الأربعاء، عن استيائها من الأخطاء التحكيمية، التي صاحبت مواجهة الفريق أمام الفيحاء، والتي انتهت بالتعادل 1ـ1.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي: «نعرب عن بالغ استيائنا مما شهدته المباراة من أخطاء تحكيمية مؤثرة، حيث صدرت قرارات من الحكم أثّرت بشكل مباشر على سير اللقاء ونتيجته النهائية».

وطالبت الشركة في البيان: «بالاطلاع على التسجيلات الصوتية التي دارت بين الحكم وغرفة تقنية الفيديو المساعد VAR، وكذلك الأحاديث التي جرت مع لاعبي الفريق أثناء المباراة، إضافة إلى تقديم تفسيرات واضحة للحالات التحكيمية التي لم تكن القرارات فيها موفقة».

من جانبه، أوضح لـ«الرياضية» أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تصريحات توني وجالينو مخالفةٌ مركَّبةٌ، فهي تجمع بين الإساءة المباشرة للمسؤولين عن المباراة «الفقرة 2 من المادة 50 للائحة الانضباط والأخلاق» وإثارة الرأي العام «الفقرة 4 من المادة 50»، لذا من المفترض من لجنة الانضباط أن تتَّجه للعقوبة الأكبر، وتُغرِّمهما بـ 100 ألف ريال.

فيما قال رياض الزهراني المستشار القانوني أن ما فعله جالينو يندرج تحت مخالفة «الإساءة الإعلامية» التي نظَّمتها المادة 50 من لائحة الانضباط والأخلاق، إذ يُحظر على أي شخص خاضع للائحة، ومنهم اللاعبون فعل أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الزهراني: «الاتهام والمساس بنزاهة المنافسة مخالفةٌ جسيمةٌ. هذا هو الجانب الأشدُّ في التغريدة حيث تضمَّنت اتهامًا مبطَّنًا بوجود نية لتوجيه البطولة لطرف معيَّن، وهو ما يُعدُّ من المخالفات الجسيمة، وقد عالجت ذلك الفقرة 5 من المادة 50 التي نصَّت على: بالنسبة إلى المخالفات الجسيمة مثل التجريح والإساءة والاتهام، يُعاقب المخالف بالعقوبات التالية: إذا كان لاعبًا، فإنه يُعاقب بالإيقاف عن المباريات لمدة لا تزيد عن عام، وغرامة مالية قدرها 300.000 ريال، وبالنظر إلى أن التدوينة تحمل في طيَّاتها اتَّهامًا صريحًا بعدم حيادية المنافسة، لذا هي تقع مباشرةً تحت طائلة هذه الفقرة، وتُعدُّ مخالفةً جسيمةً، تستوجب العقوبة المغلظة».

وأضاف المستشار القانوني: «كما أن هذا السلوك يتعارض مع المادة 83 من لائحة الانضباط والأخلاق المتعلِّقة بالنزاهة، وهي تُوجب على كل شخص خاضع للائحة أن يمتنع عن أي سلوك من شأنه أن يضرَّ بسمعة كرة القدم، أو يبعث على الظن بوجود تصرُّف منافٍ للأخلاقيات. وبناءً على نصوص لائحة الانضباط والأخلاق، تُعدُّ لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجهة المختصَّة بالنظر في هذه المخالفة، والعقوبة المتوقَّعة التي قد تفرضها على اللاعب، هي الإيقافُ عن المباريات لمدة لا تزيد عن عامٍ، وغرامةٌ ماليةٌ قدرها 300.000 ريال».

واستطرد الزهراني: «تصريح توني يُعدُّ مخالفةً مركَّبةً، فهو يجمع بين الإساءة المباشرة لحكم المباراة: الفقرة 2 من المادة 50، وإثارة الرأي العام: الفقرة 4 من المادة 50، والأخطر من ذلك، هو الاتِّهام الذي يمسُّ بنزاهة المسابقة: الفقرة 5 من المادة 50، ونظرًا لوجود الاتِّهام الصريح، والمبطَّن بالتشكيك في عدالة المنافسة، ستنظر لجنة الانضباط والأخلاق إلى هذه الحالة بوصفها مخالفةً جسيمةً، بالتالي سيكون من المرجَّح تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها في الفقرة 5/1، وهي الإيقاف لمدة قد تصل إلى عام، إضافةً إلى غرامة مالية قدرها 300.000 ألف ريال».

يشار إلى أن الفقرة «2/1» من المادة 138 من لائحة الانضباط والأخلاق تنصُّ على أن للجنة الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية في المخالفات من خلال التدخُّل من تلقاء نفسها بحكم منصبها وصلاحياتها، وهو ما يُخوِّلها البت في التصريحات، واتخاذ الإجراء القانوني دون تقديم أي احتجاج، أو تقرير من مسؤولي المباريات.