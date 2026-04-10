جيسوس يستدعي 7.. ومارتينيز في العيادة

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، 7 لاعبين من فريق 21 عامًا إلى التدريب الأخير الجمعة، استعدادًا لمواجهة الأخدود السبت، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن جيسوس استدعى كلًا من العراقي حيدر عبد الكريم، وعبد الملك الجابر، وراكان الغامدي، وسامي النجعي، وسعد حقوي، وعواد أمان، والحارس حسن المنهالي.

ويستعيد النصر أمام الأخدود الجناح الفرنسي كينجسلي كومان بعد أن تأكدت جاهزيته من الإصابة، إضافة إلى البرتغالي جواو فيليش، وأيمن يحيى العائدين من الإيقاف.

وذكر المصدر أن المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في العيادة والنادي الصحي في إشارة إلى غيابه عن المباراة.

ويعاني مارتينيز من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية لحق به قبل فترة التوقف الدولية في مارس الماضي، وخضع على إثره إلى برنامج تأهيلي حال دون مشاركته في مباراة النجمة الماضية التي كسبها فريقه 5ـ2 في الجولة الـ27 من الدوري.

وتتصدر كتيبة جيسوس ترتيب «روشن»، برصيد 70 نقطة، من 23 فوزًا وتعادل مقابل 3 خسائر.