العبود يحفز الاتحاديين بعشاء قبل الوحدة

يجمع عبد الرحمن العبود، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اللاعبين والأجهزة الفنية في القطب الجداوي على مأدبة عشاء عقب نهاية تدريب السبت، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن العبود بادر إلى هذه الخطوة بهدف تعزيز الأجواء الإيجابية داخل الفريق، ورفع الروح المعنوية قبل مواجهة الوحدة الإماراتي، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

يشار إلى أن الاتحاد جدد عقد العبود حتى عام 2027، في ديسمبر الماضي.

ويُعد الجناح الدولي من الركائز الأساسية في صفوف الاتحاد، بعدما أسهم الموسم الماضي في تحقيق ثنائية دوري روشن السعودي وكأس الملك، بمشاركته في 34 مباراة سجَّل خلالها 8 أهداف، وصنع مثلها، وفقًا لبيانات «ترانسفير ماركت».

وفي الموسم الجاري، ظهر العبود في 16 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا هدفًا وصنع آخر.

يُذكر أن العبود انضم إلى الاتحاد في صيف 2019 قادمًا من الاتفاق، الذي تدرّج في فئاته السنية.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب العام للدوري برصيد 45 نقطة.