القادسية يتمسك بـ«الوحش» إلى 2030

تتجه إدارة القادسية إلى تمديد عقد المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، موسمين إضافيين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الإدارة تعمل على تحسين عقد كينيونيس «29 عامًا» ليمتد الارتباط حتى صيف 2030.

وانضم كينيونيس الملقب بـ«الوحش» إلى القادسية قبل موسمين قادمًا من نادي أمريكا المكسيكي بعقد ينتهي 30 يونيو 2028.

وقبل انضمامه إلى الدوري السعودي، برز كينيونيس بشكل لافت مع أمريكا حين سجل 23 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في موسم واحد فقط، وحقق ثلاثة ألقاب. كما لعب سابقًا لأطلس جوادالاخارا وتيجريس، ومثّل منتخب المكسيك في 20 مباراة دولية.

وتبلغ قيمة كينيونيس السوقية، وفقًا لبيانات «ترانسفير ماركت» 12 مليون يورو.

في موسمه الأول مع القادسية 2024ـ2025، سجل 20 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 28 مباراة.

وفي الموسم الجاري لعب 25 مباراة وسجل 26 هدفًا مع تمريرتين حاسمتين في دوري روشن السعودي، إضافة إلى 4 أهداف في كأس الملك.