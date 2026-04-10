هوندا يبحث عن الأرقام القياسية بعمر 39 عاما

يتطلع الياباني كيسوكي هوندا، نجم فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم السابق، ومنتخب بلاده، إلى تحطيم رقم قياسي جديد، بعد توقيعه مع نادٍ سنغافوري، الجمعة، لاستئناف مسيرته الكروية في عمر الـ 39 عامًا.

وأوضح الرحالة هوندا في بيان صحافي أنه يسعى إلى تحقيق مجموعة من التحديات الشخصية، من بينها محاولة التسجيل في عدد من دوريات الدرجة الأولى المحلية أكثر من أيّ لاعب آخر، مضيفًا :«هدفي الأساسي مع هذا النادي هو الفوز بلقب الدوري، هُناك عدد من المنافسين الأقوياء، لذا سيكون التحدي صعبًا، لكني مصمم على تحقيقه».

وقال دايسوكي كوريناج، رئيس النادي السنغافوري :«لبناء قلعة عظيمة، تحتاج إلى حجر أساس متين، وفي هذا الحجر نغرس خبرة عالمية، ورؤية، وشغفًا، مع كيسوكي هوندا، نحن مصممون على بناء إرث يحمل هذا النادي إلى الأمام على مدى المئة عام المقبلة».

وأعلن فريق أف سي جورونج، المشارك في الدوري السنغافوري الممتاز، أن لاعب الوسط الهجومي الذي سجل في ثلاثة نسخ من كأس العالم، سيلعب في صفوفه بدءًا من الموسم المقبل، مؤكدًا أن التعاقد مع هوندا يتجاوز مجرد ضم لاعب واحد.

وظهر النجم الياباني أخيرًا في صفوف بارو أف سي في بوتان، وخاض مباراتين وسجل هدفين في موسم 2024ـ2025.

وقبل ذلك، لعب هوندا في صفوف سودوفا الليتواني عام 2021، كما دافع عن ألوان أندية في اليابان، وهولندا، وروسيا، وإيطاليا والمكسيك، وأستراليا، والبرازيل، وأذربيجان.

واعتزل هوندا اللعب الدولي مع منتخب اليابان بعد مشاركته في كأس العالم 2018 في روسيا، برصيد 98 مباراة دولية، و38 هدفًا.

وخارج المستطيل الأخضر، يترأس هوندا صندوقًا لرأس المال الاستثماري، ويملك ناديًا من درجات الهواة في اليابان، كما خاض تجربة التدريب بتوليه قيادة منتخب كمبوديا بين أغسطس 2018 ويناير 2023.