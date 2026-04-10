كومباني: الفوز هدية يوم ميلادي

تجاهل البلجيكي فنسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الجمعة، الأسئلة المتعلقة باحتفاله بيوم ميلاده الـ 40، وذلك خلال مؤتمر صحافي، عُقد قبل مواجهة سانت باولي، السبت.

وأجاب كومباني، الذي أصبح عمره 40 عامًا، في المؤتمر عندما سُئل عن الاحتفال بيوم ميلاده بـ«الإجابة المختصرة هي لا، لا يسعنا سوى أن نتمنى الحصول على النقاط الثلاث ضد سانت باولي، لطالما احتفلت بأيام ميلادي في مرحلة قبل النهائي ودور الثمانية، لذا فإن تحقيق الفوز في ⁠هذه اللحظات يُعد مكافأة إضافية».

وأضاف المدرب البلجيكي :«أحاول الابتعاد عن كل ‌ما يتعلق بيوم ميلادي، نركز ‌على الأولويات، في هذه اللحظة، هُناك ​ما يكفي من المشاعر ‌في الأيام المقبلة، ‌الأهم هو الاستعداد للمباراة».

وأكد كومباني أنه يركز على اتخاذ فريقه خطوة أخرى ​تقربه من الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني، قبل استضافة ريال مدريد الإسباني، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وألمح البلجيكي إلى إمكانية إجراء تغييرات على تشكيلته أمام سانت باولي، متابعًا :«أريد فريقًا قادرًا على تقديم نفس الحدة والتركيز كما حدث في مدريد، وعادة لا يمثل هذا مشكلة بالنسبة لنا، لكن في الوقت الحالي لن أنظر فقط إلى الجودة، بل أيضًا إلى مدى جاهزية كل لاعب بدنيًا، مهما كانت التغييرات التي سنجريها، إن أجرينا أيّ تغييرات، فإننا لا نريد أن نفقد ما لدينا».

وعن مباراة الإياب ضد ريال مدريد، الأربعاء المقبل، ​أشار كومباني إلى أن الفوز هو ​الخيار الوحيد المتاح، مكملًا :«فزنا في سانتياجو برنابيو، ونريد الفوز على أرضنا الأسبوع المقبل، أفكاري بشأن هذا الأمر بسيطة للغاية».

ويتصدر البايرن، الذي سيحل ضيفًا على سانت باولي المهدد بالهبوط، الدوري الألماني بفارق تسع نقاط، عن أقرب ملاحقيه مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم، كما يتقدم 2ـ1 على ريال مدريد ‌بعد مباراة ‌ذهاب دور الثمانية في دوري الأبطال، بعدما ​انتصر على الفريق ⁠الإسباني في ​ملعب «سانتياجو برنابيو»، ⁠الثلاثاء الماضي.

ولا يزال البايرن ينافس على ثلاثة ألقاب، ومن المقرر أن يواجه باير ليفركوزن، قبل نهائي كأس ألمانيا 22 أبريل الجاري.

ويمكن للبايرن تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد ‌من الأهداف في موسم واحد بالدوري السبت، بعد أن سجل 100 هدف حتى الآن، ⁠أيّ بفارق ⁠هدف واحد عن معادلة الرقم القياسي التاريخي.