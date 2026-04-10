الاتحاد الدولي يكرم المبارزة السعودية

كرّم الاتحاد الدولي للمبارزة نظيره السعودي، تقديرًا لدوره في دعم المنتخبات المستهدفة بأدوات اللعبة، ضمن برنامج دعم الدول النامية.

وتسلّم عبد الله السنيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد، شهادة التكريم من إلينا مورداكا، السكرتيرة التنفيذية للاتحاد الدولي، نيابةً عن رئيسه، وذلك على هامش بطولة العالم للناشئين والشباب التي اختتمت في ريو دي جانيرو البرازيلية.

وبدأ الاتحاد السعودي مشاركته في البرنامج منذ 2023 بالتعاون مع الاتحاد الدولي، ضمن جهوده لتطوير اللعبة ودعم الاتحادات الناشئة.

ويعكس هذا التكريم حضور الاتحاد السعودي على الصعيد الدولي، وإسهامه في تنمية رياضة المبارزة في الدول النامية.