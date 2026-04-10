من هو محمد السويلم أفضل لاعب سعودي 3 مرات؟

أبصر النور، محمد إبراهيم السويلم، لاعب فريق العلا الأول لكرة السلة، في 2 مارس 1998 في الرياض.

ويُعد الدولي السعودي أحد أبرز لاعبي مركز الارتكاز محليًا، بفضل طوله الذي يبلغ 208 سم، إلى جانب قوته البدنية وقدرته على فرض سيطرته تحت السلة دفاعيًا وهجوميًا، ما جعله عنصرًا أساسيًا في الفرق التي مثّلها.

بدأ السويلم مسيرته مع الهلال، حيث برز بشكل لافت في مركزه، قبل أن ينتقل إلى العلا، ويواصل معه التألق، مسهمًا في تحقيق ثلاثية تاريخية الموسم الجاري بعد التتويج بالدوري الممتاز، وكأس الاتحاد، والمربع الذهبي.

وخلال مشاركاته في الدوري، خاض 18 مباراة بمعدل 27.1 دقيقة، مسجلًا 14 نقطة في المباراة، مع 12 متابعة، بينها 3.1 هجومية، إضافة إلى 1.4 تمريرة حاسمة و1.6 بلوك، إلى جانب 0.9 ستيل و0.7 قطع، مع نسبة نجاح 67.1٪ من داخل القوس و74٪ في الرميات الحرة.

وعلى صعيد الجوائز، حصد جائزة أفضل لاعب سعودي في الدوري الممتاز لثلاثة مواسم، «2021ـ2022 و2023ـ2024 و2025ـ2026».

وفي 2021، وضع الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA»، اسم السويلم ضمن قائمة أبرز 10 لاعبي ارتكاز في العالم الذين يُنصح بمتابعتهم، في إشارة إلى حضوره المتصاعد على المستوى الدولي.