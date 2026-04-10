«فورمولا 1».. المنظمون والخبراء يناقشون التغييرات

أوضح منظمو بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، أن الخبراء الفنيين أجروا حوارًا بنّاء ​حول موضوعات صعبة، وذلك خلال اجتماع أولي عُقد لمناقشة التغييرات المحتملة على لوائح عام 2026.

وعقد الاتحاد الدولي للسيارات الاجتماع في لندن، العاصمة البريطانية، جمع ممثلين عن الفرق، ومصنعي وحدات الطاقة، لتقييم الوضع بعد ثلاثة سباقات منذ بداية العصر ‌الجديد للرياضة.

وأصدر الاتحاد بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«اتفق الجميع ​بشكل ‌عام ⁠على ​أن هناك ⁠التزامًا بإجراء تعديلات على بعض جوانب اللوائح في مجال إدارة الطاقة، على الرغم من أن السباقات التي نُظمت حتى الآن كانت جيدة، كان هناك حوار بناء حول الموضوعات الصعبة، خاصة عند النظر إلى الطبيعة التنافسية ⁠للأطراف المعنية».

وشهدت «فورمولا 1» أكبر ‌تغيير منذ ‌عقود مع قواعد جديدة ​للهيكل والمحرك.

ومع وحدات الطاقة ‌الجديدة، التي تعتمد مناصفة على الطاقة الكهربائية ‌وطاقة الاحتراق، واجهت الفرق تحديات جديدة.

ويضطر السائقون إلى تخفيف الضغط على دواسة الوقود مبكرًا، والاعتماد على تحرك السيارة بالقصور الذاتي ‌في المنعطفات عالية السرعة، حتى يتمكن محرك ⁠الاحتراق ⁠من إعادة شحن البطارية.

ووضع الاتحاد الدولي للسيارات جدولًا زمنيًا للفترة التي تسبق السباق المقبل في ميامي، مايو المقبل، إذ يعقد اجتماعًا بشأن اللوائح الرياضية في 15 أبريل الجاري، وجلسة فنية أخرى في 16 من الشهر ذاته، ثم يعقد اجتماعًا رفيع المستوى بحضور ممثلين عن جميع الأطراف المعنية، في 20 أبريل، ​للنظر في ​أفضل الخيارات التي اقترحتها الفرق الفنية والسعي للتوصل إلى توافق في الآراء.