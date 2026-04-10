الإصابة تبعد كارل 21 يوما

تعرّض لينارت كارل، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، ويغيب على إثرها عن المباريات المقبلة، من بينها مواجهة ريال مدريد الإسباني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفق ما أعلنه النادي البافاري في بيان صحافي، الجمعة.

ولم يحدد البايرن مدة غياب كارل، صاحب الـ18 عامًا، مكتفيًا بالإشارة إلى «تمزق عضلي» من دون توضيح مدى خطورته، وفي مثل هذه الإصابات، قد لا تقل فترة الغياب عن ثلاثة أسابيع، ما يُعادل «21 يومًا».

ويغيب كارل على الأقل عن مباراة الدوري المقررة السبت، في هامبورج أمام سانت باولي، وكذلك عن لقاء ريال مدريد الأربعاء المقبل، في ميونيخ.

وكان كارل الذي تخرّج من أكاديمية البايرن، قد فرض نفسه الموسم الجاري ضمن منظومة التناوب في الخط الهجومي للفريق البافاري، كخيار مفضل للبلجيكي فنسنت كومباني عندما يحتاج إلى إراحة العناصر الأساسية المعتادة.

وبفضل مستواه «أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا»، استُدعي كارل للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الألماني خلال نافذة التوقف الدولي مارس الماضي، ويطمح إلى حجز مكان له ضمن قائمة من 23 إلى 26 لاعبًا لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.