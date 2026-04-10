ضبط طني كوكايين داخل حاوية موز

ضبطت سلطات الجمارك والشرطة في مدينة هامبورج الألمانية شحنة كوكايين تقدر قيمتها بنحو 30 مليون يورو، أثناء محاولة تهريبها داخل حاوية محملة بالموز قادمة من الإكوادور.

وأفادت الجمارك والشرطة بأن المخدرات كانت معبأة في 1600 عبوة تزن طنًا و600 كجم.

وقال تينو إيجلمان رئيس مكتب الجمارك الجنائي، الجمعة: «إن العملية تمثل ضربة قوية للجريمة المرتبطة بالمخدرات».

وكان موظفو فحص الحاويات في ميناء هامبورج قد لاحظوا في منتصف مارس الماضي مؤشرات غير طبيعية في إحدى الحاويات، ما أثار الشكوك في أنها لا تحتوي على موز فقط.

وخلال تفريغ الشحنة، عثر المحققون على عبوات الكوكايين مخبأة داخل صناديق الموز.

وتتولى مجموعة التحقيق المشتركة المعنية بمكافحة المخدرات في هامبورج متابعة القضية.

وأشارت السلطات إلى أن الكمية المضبوطة تعد كبيرة نسبيًا، إلا أنه لا تتوفر حتى الآن بيانات مقارنة محدثة لعام 2025.