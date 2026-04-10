إنزاجي يتحدث صباحا.. ويحسمها في الرياض

يعقد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحافيًا عند الـ 11:00 صباح الأحد في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن إنزاجي سيكشف آخر مستجدات القطب العاصمي لمواجهة السد القطري، الإثنين، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، على أن يجري التدريب الرئيس الحاسم لقائمة المباراة على ملعب النادي في الرياض، السبت، قبل المغادرة عبر طائرة خاصة إلى مدينة جدة.

وبيّن المصدر، أن إنزاجي منح جميع اللاعبين إجازة، الخميس، على أن يفتح ملف الآسيوية، الجمعة، بعد الانتصار على الخلود في المباراة «المقدمة» من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، بسداسية نظيفة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض مواجهة وحيدة لثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عن مجموعة «الغرب»، على أن تحتضن مدينة جدة البطولة بطريقة التجمع.

وينتظر فريق فيسيل كوبي الياباني، في ربع النهائي الفائز من مواجهة الهلال والسد، الخميس المقبل.

