سلوت: أخسر وأتلقى الدعم الكامل

كشف الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن شعوره بـ«دعم كامل» من الإدارة، على الرغم من تزايد الضغوط عليه، وتراجع المستوى، وذلك خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، عشية مواجهة فولهام ضمن منافسات الدوري.

وأوضح المدرب الهولندي أنه واثق من حصوله على دعم مالكي النادي والجماهير، قائلًا :«أكرر نفسي كثيرًا، لكني قلت ذلك مرات عديدة، أشعر بدعم كبير، ليس فقط من المالكين، ومن ريتشارد هيوز، المدير الرياضي، ومايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي، قدر ما قد يبدو الأمر غريبًا، لكني أشعر أيضًا بدعم الجماهير، أثناء دخولنا إلى أرض الملعب في باريس، عندما خرج اللاعبون للإحماء، بدأ المشجعون فورًا بالغناء، وأيضًا بعد الخسارة 0ـ4 أمام السيتي، من العدل القول، تفوّقوا علينا طوال 90 دقيقة، توجهنا إلى مدرج الجماهير الزائرة، وكانوا لا يزالون يغنون لنا ويصفقون لنا، لذا، فهذا دعم شعرت به وشعرنا به باستمرار».

وأضاف سلوت :«أعتقد، كما قلت ذلك مرات عديدة، أن النادي يعرف المرحلة التي نمر بها، وفي الوقت عينه أشعر بدعم كامل».

واعترف سلوت بأن فريقه يواجه مرحلة حاسمة في موسمه، مع تنظيم مباراة الإياب أمام سان جيرمان في «أنفيلد» بعد ثلاثة أيام من مواجهة فولهام، متابعًا :«هذا أمر طبيعي تمامًا في نهاية الموسم، ليس لنا فقط بل لكل الفرق، هذه لحظات حاسمة وفترات مهمة، وضعنا أنفسنا في موقف ليس الأفضل، لكن لا يزال لدينا أمل في مواجهة باريس سان جيرمان، إضافة إلى مباراتين كبيرتين بالانتظار في الدوري».

وتعرّض ليفربول لثلاث هزائم متتالية، بينها خسارة قاسية 0ـ4 أمام مانشستر سيتي في كأس إنجلترا، بجانب سقوطه 0ـ2 في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه حامل لقب الدوري الإنجليزي الذي يستضيف فولهام السبت، منافسة شرسة من أجل التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري، وهو مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي السادس، مع مطاردة من برنتفورد وإيفرتون.

ولم يحقق ليفربول، حامل اللقب أيّ فوز في الدوري منذ فبراير الماضي.