كاريلي يريح ضمك 72 ساعة

منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة 72 ساعة، عقب التعادل 1ـ1 أمام القادسية، الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن إجازة ضمك تمتد حتى الأحد، على أن يعاود اللاعبون تدريباتهم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الأخدود، الخميس 23 أبريل الجاري، على الملعب ذاته.

ويدخل ضمك المواجهة المقبلة باحثًا عن الابتعاد عن مناطق الخطر، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة، متقدمًا بفارق المواجهات المباشرة عن الرياض، صاحب المركز السادس عشر، أول مراكز الهبوط.