قوة جماعية وهجومية توجت العلا بالثلاثية

حقق فريق العلا الأول لكرة السلة، الثلاثية المحلية خلال الموسم الجاري، بعد تتويجه بالدوري الممتاز، وكأس الاتحاد، وبطولة المربع الذهبي.

وسجل الفريق معدلًا بلغ 86.1 نقطة في مباريات الدوري الممتاز، مقابل 84.3 نقطة في «المربع الذهبي»، ما يعكس تقارب المعدل التهديفي بين مرحلتي الموسم، كما بلغ متوسط المتابعات نحو 40 متابعة في المباراة، مع حضور كبير من اللاعبين محمد السويلم والأسترالي ثون ميكر في هذا الجانب.

وفي الجانب الهجومي، برز الأمريكي جوناثان جيبسون ضمن أهم المسجلين، إلى جانب اللبناني وائل عرقجي في صناعة اللعب، فيما ظهر أحمد الجيزاني ضمن الأسماء المساهمة في الأدوار الجماعية.

وتوزعت أدوار الفريق بين التسجيل وصناعة اللعب والمتابعات، دون اعتماد واضح على عنصر واحد، وهو ما انعكس على الأرقام الجماعية في مختلف البطولات.

وعلى مستوى الجهاز الفني، قاد الفريق المصري عزت إسماعيل، بمساندة بيتر أبو جودة وساروناس سيباريس، إذ حافظ الطاقم الفني على ثبات الأرقام الفنية خلال الموسم.