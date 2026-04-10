الأهلي يسترد إيبانيز أمام الدحيل

يسترد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مدافعه البرازيلي روجير إيبانيز، أمام الدحيل القطري، الإثنين، في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».



وبيّن المصدر ذاته أن الفحوص الطبية أثبتت سلامة إيبانيز من تمزق في العضلة الخلفية، بعد شكوك حول ذلك.

وذكر المصدر أن إيبانيز «27 عامًا» لا يعاني من إصابة، واستبعده المدرب الألماني من المواجهة التي تعادل فيها 1ـ1 أمام الفيحاء فقط، بغرض إراحته.

واضطر يايسله إلى استبدال إيبانيز أمام ضمك في الجولة 27، بعد أن شعر بآلام في العضلة، عقب مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الماضية، ضمن أيام «فيفا».

ولعب المدافع الدولي، الذي انضم إلى الأهلي صيف 2023 قادمًا من روما، 37 مبارة مع القطب الجداوي الموسم الجاري في جميع البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع مثلها.