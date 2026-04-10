بالديني يقود إيطاليا مؤقتا

يقود سيلفيو بالديني، مدرب منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا لكرة القدم، «الآزوري» مؤقتًا في مباراتيه الدوليتين التجريبيتين أمام لوكسمبورج، واليونان، يونيو المقبل، بعد فشله في بلوغ مونديال 2026، وفقًا لما أعلنه الاتحاد المحلي للعبة، الجمعة.

وأصدر الاتحاد الإيطالي، بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«بمناسبة عودة المنتخب إلى الملاعب في يونيو، سيتولى سيلفيو بالديني قيادته».

ويتولى بالديني الذي يشرف على منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا منذ يوليو 2025، قيادة المنتخب الأول في 3 يونيو في لوكسمبورج، ثم بعد أربعة أيام في اليونان.

وسبق لبالديني أن درّب فرقًا عديدة أبرزها باليرمو، وبارما، وإمبولي، وهو معروف بأساليبه التدريبية غير التقليدية، منها عندما خاض جميع لاعبي منتخب تحت 21 عامًا حصة تدريبية وهم معصوبو إحدى العينين، أكتوبر الماضي، بهدف تحسين تركيزهم على وجه الخصوص.

وبعد أن حُرمت من التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا على يد البوسنة والهرسك في نهائي الملحق الأوروبي، لم يعد لإيطاليا مدرب منذ رحيل جينارو جاتوزو، الذي لم يستمر في منصبه أكثر من عام.

ومن المقرر تأجيل تسمية المدرب المقبل «للآزوري» إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، 22 يونيو المقبل، عقب استقالة جابرييلي جرافينا.

وبحسب الصحافة الإيطالية، يحظى أنتونيو كونتي، مدرب نابولي، بدعم الاتحاد الإيطالي، والذي سبق وأن قاد المنتخب الأول بين عامي 2014 و2016.

وألمح أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، أخيرًا، إلى إمكانية تحرير كونتي من عقده الذي ينتهي في 2027.