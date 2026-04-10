مهد تصدر 11 لاعبا إلى الأندية المحلية

انتقل 11 لاعبًا من أكاديمية مهد الرياضية إلى عدد من الأندية المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعد إتمامهم مختلف مراحل التطوير، بدءًا من اكتشافهم، مرورًا ببرامج الابتعاث الخارجي وفترات المعايشة مع فرق عالمية، وصولًا إلى المشاركات في البطولات المحلية والدولية.

ووفق بيان لمهد، الجمعة، ذكرت أن أول دفعة من خريجي الأكاديمية، شهدت انتقال عبد المحسن العنزي «مواليد 2008» إلى نادي الرياض، فيما التحق عبد الإله بدوي «مواليد 2008» بالأهلي، كما انضم الثلاثي نايف الجابر، ونايف الخمعلي، ووليد النور «مواليد 2008» إلى القادسية، إلى جانب انتقال عبد الله الباتلي، وعلي الأحمري «مواليد 2009» إلى النادي ذاته.

وفي السياق ذاته، انتقل مساعد الشمري «مواليد 2009» إلى العلا، ووقّع كل من عبد العزيز البسام «مواليد 2009»، وأسامة الحربي «مواليد 2008» مع النصر، فيما انضم مرشد الوضح «مواليد 2008» إلى نيوم.